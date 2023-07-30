Janet（謝怡芬）今（30日）帶2歲大的兒子Dylan出席生殖醫學暨試管嬰兒中心記者會。美國好萊塢5月初爆發 1 萬多名編劇罷工，演員們也在7月中加入罷工，目前行動持續擴大，代表好萊塢處於停擺的狀態。 Janet先前在台灣拍攝的電影將於美國上映，但因為無法宣傳讓她可惜無法宣揚台灣的美好，「雖然是在台灣拍，但是在美國上映，現在任何片都不能宣傳，罷工也是希望未來有更好的路走」。

Janet一家人在台灣、美國、英國等地生活，她日前與老公George（吳宇衛）帶2個兒子回台。今透露因為罷工，她跟George在美國的所有工作停擺，就連在台灣接工作都要詳看合約內容，「罷工內容相當複雜，必須所有工作條件都符合才能工作，我每次接工作都要問清楚，但如果是廣告、記者會的話都是ok沒問題的」。

Janet透露，George因為罷工無法拍戲，所以開始思考演員之外的工作，「其實當演員是滿被動的，當導演之類的可以主動一點。我們有在想可以多做些什麼，像他最近有在寫劇本、自己的故事、pocast等」。

台灣演藝圈6月爆發多起＃MeToo，Janet表示過去美國就曾有過，「這議題是好的，但要小心不要看到新聞就做判斷誰對誰錯，凡事都有過程，要先了解狀況才好」。看到黃子佼、許傑輝、NONO等人誰被爆料最訝異？她坦言都很震驚，「因為都是合作過、生活圈朋友」。

身為知名堅果品牌代言人的她，今被問到國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯日前在直播上試吃該品牌堅果被出征，她低調表示不清楚，「這我要再了解一下」，希望不要因為其他事情模糊今天的記者會重點。