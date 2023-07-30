宜蘭縣頭城鎮濱海路3段全家超商前，昨下午5時許發生因行車糾紛而互毆事件，2台營業貨運曳引車的駕駛鍾姓兄弟，將自小貨車林男駕駛拖下車狂歐，自小貨車的乘客也加入戰局， 4人扭打在一塊，直到林男拿出車斗裡的電鋸，慘遭鍾男壓制才停止；4人互提傷害告訴，全案依刑法傷害罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，52歲林男駕駛自小貨車在頭城鎮白宮路段時，未打方向燈直接從快車道切入慢車道，使後方曳引車緊急煞車差點擦撞到右方的機車，曳引車駕駛鍾男不爽，快速開至貨車前方堵他，雙方口角，林男繼續往前開1公里左右，另一台曳引車停在梗枋全家超商前，吆喝小貨車停車，其後方的曳引車也停在路旁。

2台曳引車駕駛為28歲、26歲的鍾姓兄弟，體型壯碩的2人將林男拖下車狂歐，林男的19歲兒子也下車加入戰局，但體型瘦小的兒子根本不是2人的對手，一下就被打趴在地，林男緊急拿車斗的電鋸出來，也慘遭鍾姓兄弟壓制，並將電鋸甩到車斗裡，才停止這場鬥毆。

網友將鬥毆畫面PO上臉書說，「發生什麼事惹大學長森氣氣了」，討論熱烈，

不少網友批，「大車素質普遍低落，在國道上想切就切，想闖紅燈就闖」、「這個行業的本來不是畜生就是人渣」；也有人留言，「可能小車亂剪線，大車煞不了」、「電鋸阿伯沒品」、「打架就打架還拿電鋸」等。

警方獲報後，出動7名快打警力到場處置，三方於頭城鎮外澳白宮前就已發生行車糾紛，遂於濱海路三段12號梗枋全家超商前理論後發生互毆事件，案經4人互提傷害告訴，全案依刑法傷害罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

礁溪分局呼籲，對於任何暴力行為零容忍，民眾遇有行車糾紛，可檢具行車紀錄影像檢舉或當場向警方報案，由警方派員前往處理，勿因行車糾紛而引發鬥毆情事。