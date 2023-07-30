桃園市八德區日前有名懷著第3胎的孕婦在家中突然臨盆，家人嚇得趕緊報案，大湳消防分隊2名救護人員趕抵現場協助生產，所幸母子均安送往聖保祿醫院，其中有名救護人員首次遇到現場急產接生，直呼完成任務後有滿滿的成就感。

34歲翁姓孕婦日前晚間10時許突然感到陣痛，凌晨12時又發現陣痛頻率漸縮且略有出血情形，趕緊撥打119求助，第一大隊大湳消防分隊隊員林益晨、蔡昆霖立即趕往現場。

2人抵達現場時，翁姓孕婦躺於床上並表示陣痛持續來襲，家屬告知目前是第3胎懷孕33周，產檢一切正常，消防人員先替其進行生命徵象監測，評估意識、呼吸、脈搏、血壓同時監測孕婦陣痛周期，發現翁姓孕婦陣痛已小於5分鐘且有破水情形，且已能看到胎兒頭部，因此立即著手準備急產接生。

接生過程中，胎兒的頭部逐漸露出，身軀、下肢也順勢產出，且嬰兒並無臍帶繞頸的狀況，救護人員隨後給予胎兒擦乾、保暖、擺位和刺激，並以毛毯包覆保暖，由於胎兒小於34周產出屬於早產兒，其情況較不穩定，家屬了解情形後同意就近送往聖保祿醫院。

救護人員林益晨說，從事消防救護工作數十年多來，身為高級技術救護人員也是2個小孩的爸爸，每遇到現場接生的案件，能發揮所學與搭檔一起成功接生迎接新的生命，母子均安是最令人最開心的事情，也同時覺得很有成就感。救護人員蔡昆霖表示，自己首次遇到現場急產接生案件，參與急產接生是極度緊張和壓力巨大的時刻，完成協助新生命誕生的任務後，感到相當滿足又有成就感。

大湳消防分隊長魏柏煜說，消防隊遇到孕婦急產的案例不多，救護人員必須隨機應變，透過平時札實訓練持續練習，不僅對各項救護技能駕輕就熟，也能發揮最大戰力讓產婦安心，一起開心迎接新生命的到來。