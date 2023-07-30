聶雲近日在衛視中文台《一袋女王》分享「因為過於急躁，竟然出事了」的經驗。聶雲透露，他加入一個運動俱樂部多年，有次終於等到俱樂部裝修好，他馬上前往運動，他一運動完馬上全身脫光到熱水池泡澡，泡著泡著卻發現還有另外一個入口，他當下才驚覺原來的男生池已經變成大眾池，而且四周圍都是攝影機，嚇得他趕緊起身衝回男更衣室，「我加入俱樂部已經數十年，不知道有多少員工看到我光溜溜畫面，我要離開時不只不敢經過大廳，沿路還不忘用手摀住臉，真的太丟人了」。

另一件事則讓好脾氣的聶雲氣到想找鄰居理論，結果又因為太急躁，讓他再次出包。聶雲說，住大樓的人都知道，只要同棟大樓有任何一戶在裝潢，就是全棟都一起遭受噪音跟震動，有次樓上鄰居裝潢，而且裝潢時間特別久，每天一早9點就開始動工，吵到所有住戶都已經到忍耐極限，幾次溝通後，這位鄰居終於貼出公告表明幾月幾日前一定完工，當時每天晚上有夜班工作的聶雲雖然已經精神耗弱到快爆炸，但公告一出他想說再忍一段時間就好。

到了完工期限隔天，聶雲一看9點果然沒有再有裝潢聲，讓他心情大好，沒想到10點一到電鑽聲竟然又再度響起，氣炸的聶雲決定上樓當面跟鄰居抗議，按下電鈴前聶雲還特地整理一下自己情緒，結果按了電鈴之後沒人理，聶雲心想可能是裝潢聲太吵鄰居沒聽到，他持續再按竟然還是沒人理，於是聶雲等到裝潢中間休息時在上去按電鈴，想說這下總該聽到了吧，但對方還是沒開門，這下聶雲火了改用敲門的，結果敲了半天還人沒人開門，他氣到直接去一樓按大樓電鈴，按了半天對方還是不理他，於是聶雲又回到鄰居家門口，只要聽到裝潢聲停止就大聲敲門，但對方還是不理他。

氣炸的他直接打電話報警，結果警察一聽到聶雲報案地址，就說剛剛那一戶才打來報警說有個男子擾亂他們家，讓聶雲心想對方怎麼好意思說自己擾亂他家，於是要求警察來現場協助，他要當面跟對方理論，警察來了之後聶雲才知道，樓上當時只有一個女生在家，因為看到聶雲氣呼呼地所以不敢開門，而且今天裝潢的是聶雲樓上的樓上那戶，讓他頓時覺得自己實在糗到爆，心想自己怎麼會幹出這種事害鄰居嚇個半死，更糗的是過了兩三天後，換聶雲家的門鈴響了，原來因為聶雲一氣之下竟然把樓上鄰居的電鈴按壞了，鄰居來跟他討修理費兩百元，聶雲一聽之下只能滿臉歉意的趕緊掏錢給對方。本集將於8月2日(三)晚上11點衛視中文台播出。