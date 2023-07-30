韓國法務部的數據顯示，今年上半年向韓國政府申請難民身分的俄羅斯人，已較去年全年增加超過一倍。

據《韓聯社》報導，韓國法務部周六（29日）發布的一份統計月報顯示，今年1月至6月，韓國政府共收到8348份難民身分申請，其中俄羅斯籍申請者最多，有2464份，佔29.5％。去年全年，俄籍人員提出的難民身分申請為1038份。

據統計，申請者提出的理由中，「政治意見不和」最多，有2048份；其後依次是宗教原因（1216份）、屬於某一特定社會團體（556份）、家庭團聚（373份）和種族歧視（310份）。

分析認為，因俄烏戰爭長期持續，部分俄羅斯人可能不願被徵召服兵役所以向韓國申請難民身分。

今年首6個月裡，已有3347份申請完成審查程序，其中有43份獲批，僅佔1.3％。另外，截至6月，在韓國非法居留的外籍人士達42萬5544人，同比增加7.9％。