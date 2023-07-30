美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭30日指出，故前總統李登輝主政時軍購思維，有別過去依賴美國的舊思，積極分散軍購來源，重大突破包括，海軍的德國艦艇案與法國拉法葉艦案，空軍的法國幻象戰機案與美國F-16戰機案，奠定台海防衛的重要基礎；李登輝執政晚期與俄羅斯及北韓的秘密接觸，更是此策略的充分展現。

李登輝逝世3周年，國史館29日、30日舉辦「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」新書發表會暨學術討論會，上午來到第三場次「務實外交與兩岸關係」，與會的林孝庭以「李登輝主政時期台灣對外軍購議題再探究」發表學術論文，意在探討台灣分散軍購渠道背後的戰略意義。

林孝庭今日發表視訊演說。他提到，李登輝繼任中華民國總統後，一改過去台灣對外爭取軍購主要集中於美國的舊思，努力分散軍火武器採購來源與管道。1990年代初期，從歐洲的英國、法國、德國、義大利、俄國與瑞典到南美洲的阿根廷，不時傳出軍售台灣的消息，其中有虛有實，但後續在海軍、空軍部分有幾項重大突破。

林孝庭舉例，海軍方面包括德國艦艇案與法國拉法葉艦案，空軍方面則是法國幻象機案與美國F-16戰機案，打破1980年代美國對台軍售近距離作戰的陸軍武器消耗品為主、維持台灣「跨不過台海中線」基本戰力的舊格局，讓台灣整體軍事力量與武器品質獲得提升，奠定此後數十年台海防衛的重要基礎，影響至深遠。

林孝庭表示，軍購能有突破原因有三，其一是全球冷戰逐步走向終結，東西方對峙落幕，全球軍火市場重新洗牌，軍火商為保住商機，急於拓展新市場；二是1989年天安門事件發生後，中共國際形象大壞，外交處於劣勢；第三是台灣自1980年代累積的充沛經貿實力，讓李登輝得以透過「務實外交」政策。

林孝庭指出，李登輝的軍購突破，重要意義在於顯示出台灣的軍事防衛戰略部署，已從兩蔣時代為實現反攻大陸、光復故土最高國策，及與之相對應的大陸軍主義戰略思維，逐漸轉變為以空軍和海軍為主力的台島守勢防衛布局。

林孝庭說，1998年美國總統柯林頓宣示「三不」、攜手北京壓縮台灣國際生存空間等不利局面，李登輝的反制措施之一，乃是設法分散台灣對外購管道來源，避免單獨依賴美國形成的劣勢益加惡化，而他執政晚期，台灣軍方與俄羅斯、白俄羅斯秘密接觸，皆可此種策略與意志下的充分展現。