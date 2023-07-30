帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」21日沉沒於高雄港外海，船上600只空貨櫃漂泊海面，影響航行之外，後續還發生油汙問題，讓高雄港務公司等相關單位疲於奔命解決。然而在賠償方面，天使輪船長卻拒收罰單、船東處理態度消極。對此，高雄市長陳其邁表示，會嚴格執法，不能讓天使輪相關人員逃避責任，要負起所有清除、相關法律責任。

天使輪沉沒後，船上600只貨櫃隨海面漂流，影響到周邊船隻航行外，海保署透過衛星監控發現，天使輪沈船地有漏油情形，油汙長達17公里，目前正由高雄港務公司等單位進行除汙。但後續求償方面，天使輪船長直接拒收罰單、船東則是處理態度消極。

陳其邁今日出席活動表示，首先求償部分海委會有在積極處理，這個必須送達相關處罰規定。此外，油汙是在商港區，根據海汙法規定，燃油潛在風險超過100噸，是由海委會作處置。

陳其邁指出，第二個假如說油汙有汙染到海岸，根據廢棄物清理法、海汙法，高市府有權利開立罰單，現在也逐步盤查海岸線，是否有油漬汙染狀況，高市府海洋局跟港務公司也都有密切聯繫。目前港務公司積極處理漏油狀況，希望把汙染降到最低，該執法部分會嚴格執法，不能讓天使輪相關人員逃避責任，要負起所有清除、相關法律責任。