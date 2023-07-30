AARON JUDGE BOMB YANKS UP 3-2 HE’S BAAAACK



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洋基前役無法以勝利迎接傷後回歸的「法官」賈吉（Aaron Judge），30日交手金鶯系列賽第2戰，則由賈吉挺身帶頭衝，單場繳出3安猛打賞，且歸隊首安就是招牌的全壘打，本季第20轟出爐，也是睽違近2個月後再度開轟，洋基全場敲出12安攻下8分，一掃先前低迷進攻火力，洋基5分差力退金鶯，在系列賽扳回一城。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）出奇招，將擁有優秀上壘能力的強打少年羅許曼（Adley Rutschman）擺在開路先鋒，成為金鶯隊史第5位擔任首棒打者的捕手，羅許曼4次打擊機會中，2次靠著保送上壘（1次觸身球），金鶯全場出現5支安打攻下3分。

法官前役選進3次保送，卻無法跑回任何分數，這次他主動出擊，將一記外角速球轟過中外野大牆外，飛行距離長達442英呎（約134.7公尺），順道將壘上的東岡凱爾（Kyle Higashioka）一起送回，這發全壘打幫助洋基3比2反超金鶯，也成為比賽勝利打點。東岡凱爾此戰也有猛打演出。

賈吉接下來2次打擊都敲一壘安打，本季第7度繳出猛打賞（1次4安鐵支），進帳2分打點、2得分。美媒《Bleacher Report》報導提到，洋基還是傾向以買家身分探詢季中交易市場，唯一變數則是對陣金鶯的系列賽，若表現不符合高層期待，洋基動用自家農場好手的意願會被減弱。