包小柏（左）、邱凱偉力挺好友陳志強（中）。（三立提供）

苗可麗與陳志強主持的三立台灣台全新談話性節目《阿姐萬歲》，首集各自邀請好友站台，「歡迎光臨我的大咖好友，換帖麻吉來爆料」。苗可麗被20年好友連靜雯爆料當年去夜店時因為喝了不明飲料而坐立不安、春心蕩漾，「她還打給朋友一直『叫』」，不好意思的苗可麗也藉此提醒大家只要只要離開座位回來，就絕對不要喝同一杯飲料。

連靜雯久未在電視露臉，她笑說這次是衝著苗可麗來的，談及兩人友誼，連靜雯表示算起來超過20年了，因為兩人之前曾經同居十年，所以對方最醜、最自然、最真實的一面都看過了，甚至苗可麗內衣穿什麼尺寸連靜雯都很清楚。對這次再重返三立錄影，是因為好友一句：「我新節目，你可以不來嗎？」

忙於拍戲的王彩樺，這次站台也是因為苗可麗一句：「親愛的，你一定要來首錄，我沒有什麼朋友！」於是她趕快請假赴約，而兩人再忙還抽時間合作YT的節目，王彩樺一看苗可麗就唸說：「真是沒良心的女人，拋棄我單飛。」

她在節目中虧苗可麗看起來比她老，但實際上卻小王彩樺三歲，而看好友主持新節目，王彩樺也會心癢癢，她笑說不是愛臭屁，因為真沒時間，現在有兩部戲在拍，還有實境秀節目，然後還要接活動，現在都已經沒有什麼時間睡覺了。

王彩樺說應該是近幾年兩人才變成很好的閨蜜，他們都常說以後老了要住在一起，王彩樺還爆料當年有人找她們一起主持節目，但苗可麗不要，因為嫌棄王彩樺「俗」，現在兩人成為好友，苗可麗還特別跟她道歉，「沒關係我本來就很low呀！」她笑著回，讓王彩樺感動的是事過境遷就好，但苗可麗卻選擇說出來，「有些人太自以為是，忘了自己是誰。」