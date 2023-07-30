台中市農會利用暑假期間，號召全市各區四健會員30日同步舉辦反光鏡擦拭公共服務活動。（台中市農會提供）

台中市農會利用暑假期間，號召全市各區四健會員30日同步舉辦反光鏡擦拭公共服務活動。（台中市農會提供）

台中市農會利用暑假期間，號召全市各區四健會員於7月30日同步舉辦反光鏡擦拭公共服務活動，由豐原區、大安區、后里區、梧棲區、新社區、大里區、大雅區、太平區、霧峰區等9個區農會合計約129名四健會員、義務指導員及指導員參加，替社會盡一份心力。

擦拭反光鏡活動今天上午7時登場，大安區部分由農會推廣指導員白駿紘及7位義指的帶領下，大家由松雅社區信仰中心保安宮出發，沿著松一街、松十街、松圳路等路口，展開轄內社區公共服務活動，共擦拭19面反光鏡。

其中包含7位小朋友，頂著烈陽下，四健會員及義指們拿著抹布、清潔劑，踩著長板凳認真努力擦拭著各路口的反光鏡，經過擦拭後，原本沾滿灰塵及汙漬的反光鏡頓時變得明亮許多，使反光鏡因明亮而發揮其作用，讓用路人到路口的時都能藉著反光鏡看清路況，增加安全性。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，四健會的教育哲學為「從工作中學習、從學習中工作」，強調以民主、自治精神，從大自然的日常生活當中擷取知識、發展潛能，進而在生活環境中創造自我積極的人生觀，大安區農會四健會會員及義指利用假日時間，從事社區服務，為社區盡點心力，除了培養農村青少年的公益心，並藉此宣導青少年暑期交通安全，讓愛亮起來。

大里區農會四健會員也展開擦拭路口反光鏡及沿路檢垃圾服務活動，四健會員及義指們沿大街小巷，挽起袖子，擦拭路口反光鏡，40幾個道路反光鏡變得乾淨，使每個用路人轉彎時都能從反光鏡看清路況，平安行進。大里四健會伙伴們表示，利用假日期間從事社區服務，讓反光鏡能夠發揮作用，他們樂在其中。

台中市農會指出，這次活動除了強調會員們暑期交通行車安全外，並突顯路面反光鏡維護道路行車安全的重要性。此外，四健會的會員們都是一群年輕熱情的青少年，除了對此次縣級公共服務熱情參與外，平常在各地方對各種公共服務也都不遺餘力。