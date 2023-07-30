深夜裡的法國手工甜點在中秋禮盒中放入多款甜點，滿足不同年齡層的客群喜好。（品牌提供／朱世凱台北傳真）

烘焙品牌「深夜裡的法國手工甜點」（以下稱深法）以臉書下單、深夜面交的獨特銷售方式和美味口碑馳名，因訂購者眾多，被網友喻為「台北市最難買的甜點」。如今在永康商圈有了供應咖啡、讓客人內用的實體店，看好中秋節商機，推出以法、日、台優質原料傾心製作的「沐月新花」禮盒，網羅巧克力塔、夾心蛋糕、蛋白餅和費南雪、瑪德蓮、法式水果軟糖等19種常溫經典，搭配司馬庫斯特選紅烏龍，品類相當豐富。

深法的經營哲學首重消費者體驗，中秋禮盒的設計也不例外，創辦人劉啟任Rick說：「我希望任何人在這個禮盒裡都可以選到自己喜歡吃的，這次的設定是不同風味、不同口感。」因此，入口即化的蛋白餅、酥脆的千層餅乾、Q糯的費南雪、鬆軟的磅蛋糕、濕潤的瑪德蓮和多重口感的果乾堅果脆餅等人氣糕點通通入列。風味挑選也投消費者所好，好比咖啡就深受熟年男士者青睞，抹茶是25至35歲年齡層顧客的最愛，巧克力則是老少咸宜的不敗款。此外，創辦人Rick還加入養生黑芝麻、應景柚子等元素，讓「沐月新花」禮盒的風味更加豐富。

法式派塔是深法成名之作，Rick近年致力將招牌甜塔收編納入禮盒，令其能以常溫保存且維持美味。他自豪的榛果橘丁巧克力塔雖然小巧，做法卻一點都不馬虎，薄脆塔殼中依序填入純度75％榛果醬、酒香糖漬橘片、巧克力岩石脆片、榛果巧克力甘納許，一口咬下可感受豐富口感層次，榛果、橙香、酒香和巧克力濃醇交疊融合，讓品味者深深陶醉。Rick強調：「除了使用優質的法國柯茲巧克力，塔裡加的糖漬橘片是委託台灣果乾職人以國產柑橘製作，再經過我們去膜等後製處理，讓它口感更好、餘韻綿長。」

2023深法「沐月新花」禮盒共有三種選項，除了19種甜點＋1款台灣茶的雙層頂級禮盒（2250元），還有精選13種甜點的單層經典禮盒（920元）和匯集7種口味的經典餅乾禮盒（650元）。藉著宣布中秋禮盒上市，創辦人Rick同步預告深法今年第四季動態，他表示：「我們已在台北市大安區租下一棟四層樓老宅，二樓以上改裝成央廚以提升實體店、團購和超商等不同通路的供貨量能。一樓則規劃為店面，特別的是深法將首次與麵包大師合作推出歐式麵包，打造以麵包為主、咖啡為輔，甜點品項僅佔1成的全新店型。」暗示深法的3.0版即將誕生。