江宏傑27日大動作在日本開記者會，控訴福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，福原愛事後發聲明反擊，引發台日網友討論。不過，福原愛原本聘請的是擅長婚姻事件的知名律師賴芳玉，不過她卻悄悄更換戰隊，改聘知名家事律師梁維珊接手。

福原愛原本聘請的是擅長婚姻事件的知名律師賴芳玉，職業至今擁31年經驗，擅長跨國家事事件、婚姻事件、夫妻財產、子女監護等等，曾替賈靜雯、張清芳、大S、柯以柔及理科太太等人處理離婚糾紛，賴芳玉過去上TVBS《看板人物》就透露，接到福原愛親自從日本打電話委託，而不是透過經紀人、助理，讓她印象深刻。

如今福原愛委任律師換成梁維珊，換將引發各界關注，梁維珊擅長家事事件、國際離婚官司，先前曾替夏克立打離婚官司。梁維珊日前則發聲明回擊江宏傑，指出日本裁定只是暫時處分，並非最後判決，並強調男女方的日本律師都有在聯繫，並非無對接窗口。

梁維珊也提到，江宏傑召開記者會，違反臺灣法官在開庭時的諭示，不只製造衝突、甚至刻意撕裂家庭關係，「我們基於保護這位爸爸在螢幕中的良好形象，所以一直都沒有進行正面的攻擊」，呼籲江宏傑成熟面對離婚。