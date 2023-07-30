收到貴重禮物該怎麼處理？一名女網友透露，即將離職的同事為其他人準備了禮物，多是些吃的小東西，唯獨送她一支貴重鋼筆，「有點猶豫該不該退回」。網友勸原PO禮貌性收下，畢竟送鋼筆具「特殊意義」，應欣然接受。

原PO表示，工作3年來和同事們的關係都不錯，最近某名同事要離職了，特地發送小禮物，只有她收到一個牛皮紙盒，該名同事還請她回家再打開。到家一看，竟是一支看起來相當貴重的鋼筆。

「我的工作基本上都是用電腦不用寫字，還是因為她覺得我會帶筆記本當行事曆，我該退回禮物嗎？還是感謝收下呢」。

網友紛紛勸她收下，「送禮的人應該不希望對方退貨，如果妳覺得過意不去，之後可回禮或請吃飯」、「既然她每個人都有送，但妳的看起來較貴重，應該是感謝妳在工作上的幫忙，退掉不禮貌」。

有網友說，送人鋼筆有祝福工作順利、生意興隆，或期望雙方保持聯繫的含意，建議原PO收下，別辜負同事一番好意。