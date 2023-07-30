阿富汗臨時政府（塔利班政權）外交部副發言人塔克爾周六（29日）發布消息稱，由阿富汗臨時政府代理外長穆塔基率領的代表團，已前往卡達首都多哈與美國官員會面。

據《自由歐洲電台》（RFE／RL）援引《路透》報導，美國務院透露，美國官員將在多哈與阿富汗塔利班代表舉行罕見的直接會談，討論經濟問題、安全和婦女權利，會議預計於30日開始。

據悉，美阿雙方將討論取消制裁、將阿富汗臨時政府官員從黑名單中刪除、釋放阿富汗外匯儲備以及領空問題等話題。同時，阿臨時政府代表團還將與卡達政府就雙邊關係展開討論。駐多哈的塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）告訴《自由歐洲電台》 ，凍結在美國的阿富汗央行資金問題將列入會議議程。

在多哈會談之前，美國國務院指出，即將舉行的會議「不表明美國政策有任何變化」。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，這次會議並不意味著「任何形式的承認」、「正常化塔利班」、「合法性塔利班」。巴特爾還重申了華盛頓對塔利班邊緣化婦女，以及其他侵犯人權行為的擔憂。