「料理東西軍」套券每張平均1315元，可到「月兒彎彎涮涮鍋」品嚐1738元的套餐，每張現賺423元。（大地酒店提供）

「喜歡」西餐廳「奇岩套餐」的主餐包含香煎海鱺魚襯慢煮鮑魚、碳烤鯤牧帶骨梅花肉排等多款菜色供選擇。（大地酒店提供）

「雙人下午茶券」一套6張，原價破萬元，美食展特價7680元，相當於74折優惠。（大地酒店提供）

「大地風呂一日遊」套券，每張平均2500元，可享溫泉、美食兩種療癒級享受。 （大地酒店提供）

搶好康趁現在。一年一度的台灣美食展將於8月4日至7日在台北世貿一館盛大展出，北投大地酒店提前推出線上美食展搶市，飯店推出「料理東西軍」餐券、雙人下午茶券、泡湯加餐點的的「大地風呂一日遊」等多款促銷，其中雙人下午茶券下殺74折，頗為超值。此外，美食展現場還有限量好康，原價2580元加1成的招牌料理「稻香大地牛」，民眾有機會以優惠價2299元加購，現省539元。

即日起至8月13日，大地酒店線上美食展開跑，首推「料理東西軍」套券，一套6張售價7890元，以品嚐東西方料理的概念發想，不分平假日及午晚餐，每張平均1315元，可到「喜歡」西餐廳或「月兒彎彎涮涮鍋」品嚐價值1738元的套餐，等於每張現賺423元。

「喜歡」西餐廳「奇岩套餐」的主餐包含「香煎海鱺魚襯慢煮鮑魚」、「碳烤鯤牧帶骨梅花肉排」、「舒肥牛小排佐紅酒醬」等多款菜色可選。而「月兒彎彎涮涮鍋」則推出「美國特選雪花牛」及「活菌松阪豬」等豐盛料理。「奇岩一號」中餐廳特別加碼，9月底前平日使用「料理東西軍」套券，每日限量提供中式套餐，餐點含括「藤椒老罈酸菜牛」、「川味乾鍋酒釀蝦」、「剁椒活鮮魚」等經典美饌，套券囊括山珍海味，送禮自用兩相宜。

詢問度最高的下午茶券今年不缺席，「雙人下午茶券」一套6張，原價超過1萬元，本檔美食展特惠7680元，相當於74折超值優惠，下午茶控可得把握機會手刀搶。而喜歡泡湯加美食的人可考慮購入「大地風呂一日遊」套券，每張平均2500元，可享溫泉、美食兩種療癒級享受； 1張「風呂一日遊券」可單人兌換「喜歡」西餐廳午間或晚間1580元加1成套餐1份，外加價值1600元的大眾風呂；2張「風呂一日遊券」則可兌換「月兒彎彎涮涮鍋」約4000元的雙人套餐，再體驗原價2500元的雙人獨立湯屋90分鐘。

此外，美食展現場業者霸氣推出館內中餐廳「奇岩一號」得獎料理「稻香大地牛」優惠券，是李昭明主廚2016年在國際烹飪賽事拿獎的菜式，好滋味連藝人陳昊森、盧以恩都讚不絕口。民眾有機會以2299元優惠價加購原價2580元加1成的「稻香大地牛」餐券，1張可省539元，每人最多限購2張。