紅豆、綠豆可說是日常再也熟悉不過的食物，但它們其實都不是豆類。營養師許育禎指出，紅豆、綠豆與白飯都屬於澱粉類食物，但與白飯相比，兩者不僅蛋白質很高，也富含膳食纖維，且維生素、礦物質部分也很優秀，對於素食者、纖維量攝取不足者或挑食的孩童來說，都是很好的營養補充來源。

營養師許育禎在臉書粉專「Ivy營養師的健康教室」發文，針對常食用的白飯（在來米和蓬萊米）與紅豆、綠豆的營養價值進行比較，以每百公克可食生重來計算，其中，紅豆和綠豆在蛋白質及膳食纖維方面，相較白飯分別約多出3倍及30倍的量。

許育禎指出，素食者可多利用紅豆、綠豆來補充蛋白質；另外，若平時蔬果吃的不多、常吃精緻澱粉、很少吃全榖雜糧者或是孩童，可以食用紅豆、綠豆湯來獲得膳食纖維。

再者，許育禎提到，紅豆、綠豆也有豐富的維生素與礦物質。她表示，紅豆當中的鉀離子很高，可以幫助排鈉、體內滯留水分排出，這也說明為何喝紅豆湯可以消水腫的原因。除此，紅豆的鐵離子在蔬食類食材當中也算很高，食用紅豆時若再吃些維生素C高的水果可以提升鐵的吸收率，如紅豆湯搭配柳丁或芭樂，都是不錯的選擇。

至於綠豆，許育禎表示，鎂離子和葉酸含量很高。她解釋，前者有助牙齒和骨骼的正常發育，以及心臟、肌肉和神經的正常功能，也能使情緒放鬆，幫助入眠；後者則是造紅血球不可或缺的重要物質，也有助維護神經系統的正常運作。孕婦在懷孕初期若是缺乏葉酸，胎兒易有神經管缺陷的問題；孩童若是缺乏葉酸，會造成巨球性貧血、並影響生長發育與智力。

最後，許育禎表示，紅豆、綠豆雖不像白飯可能每天都會吃到，但因為營養價值很高，建議素食者、纖維量攝取不足者或挑食的孩童，都可以利用這2種豆類來補充營養，煮甜湯當作點心、跟白飯一起蒸煮，或和其它雜糧類一起煮成八寶甜粥，都是很棒的方式。