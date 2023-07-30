日本一名男子實現「變成狗」的願望，花了約200萬日圓（約新台幣44萬元）買了超逼真蘇格蘭牧羊犬的服裝，讓自己化身牧羊犬，這名男子日前首度穿著牧羊犬服裝上街「被遛」，他維妙維肖地在公園地上翻滾，影片Po上網8天已有超過200萬人次觀看。

《紐約郵報》（New York Post）報導，網路上化名「Toco」的日本男子，從小就夢想「變成狗」，他先是花了約200萬日圓訂購一件相當逼真、毛茸茸的牧羊犬服裝，一年前開設專屬YouTube頻道，發布影片分享自己變身牧羊犬做各種活動的畫面，這些影片包括他用腳掌撐著球拍打桌球，丟接飛盤，他從未在影片中以真面目示人。

Man who spent $14K to transform himself into collie steps out for first-ever walk in public https://t.co/7zwZdO1aCt pic.twitter.com/gcikoiXpKH — New York Post (@nypost) July 29, 2023

Toco近日首度外出「被遛」，畫面中他行動緩慢地四腳前進，一名外國女性友人陪伴在旁，一會兒撫摸他的背，一會兒蹲下來與Toco擊掌，Toco還在人來人往的公園石板路上翻滾，將牧羊犬模仿地維妙維肖。

Toco近日首度穿著牧羊犬服裝上街「被遛」。

畫面中有其他小狗經過時被牧羊犬的巨大身形嚇了一跳逃走，不過其他日本民眾反而對Toco扮演的牧羊犬嘖嘖稱奇，紛紛帶著自己的毛小孩上前湊熱鬧。

Toco牧羊犬「上街被遛」處女秀引起廣大迴響，影片上線8天已有超過240萬人次觀看，有網友留言「這是我見過最怪異、最瘋的事情」，該則回應有1700人按讚，有網友笑稱「連狗都知道不對勁」。

Toco也在影片中坦承，首度以牧羊犬的樣貌上街示人讓他相當「緊張」、「害怕」，他在影片中寫道：「你還記得小時候的夢想嗎？你想變成英雄或巫師，我記得我在小學畢業紀念冊上寫下我想變成一隻狗，然後外出散步。」

Toco化身蘇格蘭牧羊犬打桌球。

去年Toco就曾在影片中回答粉絲提問，表示自己一直有「變成動物」的夢想。

他向日本特殊造型公司「Zeppet」訂製牧羊犬服裝，Zeppet表示公司一共花了40天製作。

Toco化身蘇格蘭牧羊犬玩飛盤。

儘管因為牧羊犬裝一炮而紅，Toco表示不敢讓多數親友知道自己的特殊癖好，「我擔心他們會覺得我很怪」，因此他從不在影片中以真面目入鏡。