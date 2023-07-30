作為指揮家需要能掌握百人交響樂團的節奏，有時也有身兼多項任務，在音樂藝術以外還要顧及藝術行政、場館經營，日前在新象藝術舉辦的講座上，指揮家簡文彬就表示，他最忙時曾經在排練中場休息時，拿出手機批公文，而指揮家莊東杰則表示，高效能時間管理的關鍵在於，在截止日期還沒到的時候，當下就去做，把明天當作截止日。

簡文彬表示，他已很能將忙碌的待辦事項理出脈絡，「與其抱怨事情太多，不如接受和把事情做好，我會給自己排程，像是演出前一小時和贊助商打招呼，開演前40分鐘去導聆聽，倒數20分鐘抽菸、換衣服準備上台，會後參加酒會等。我也曾在國外樂團排練中場時，拿出手機批公文，因為我不希望自己的行程，讓辦公室的事情停下來。」

簡文彬表示，過去兩地工作時，他也會算準台灣的上班時間，在台灣人一日開始上班前，先把事情做完，接著去睡覺，「等到我醒來，台灣已經到中午，待辦事項也會回傳，事情就能繼續下去。」

作為國家場館藝術總監，簡文彬表示，在行政工作之外，他把讀譜的時間拉得更長，「我可能會在演出一年前就先開始讀譜，在沒有時間準備的狀態下，就把時間拉長一點，才能充分準備。這些都成為我生活的一部分。」

莊東杰表示，時間管理的訣竅首重在效率和聆聽，「如何提高效率？就是在截止日還沒到的時候，把事情做得像是截止日就在明天，另外我也很注重聆聽和惜字如金，因為我覺得如果說得越多，這樣別人能跟你提出問題和新的機會就少，交響樂團像是一台大型機器，如何不斷地精進和優化，就靠聆聽聽見問題並反省和做決策。」

有趣的是，簡文彬和莊東杰都是少數會在音樂會演出前，親自導聆的指揮家，簡文彬表示，這是雲門舞集創辦人林懷民給他的建議，「林老師跟我分享，法國有個藝術節的總監，常常會自己出來講解表演作品，對當地民眾而言，像是里長伯一樣的角色，他也希望我可以多多跟民眾接觸，我的導聆方式不是講曲目解說，有時是分享節目本上沒寫到的事情，主要是希望讓一群觀眾在欣賞音樂會前可以放鬆心情，希望帶出人和人溝通的氛圍，這有一種人情味和溫度。」

莊東杰的導聆方式也很有趣，除了講解還會親自示範演奏，他表示，他也會把團練遇到的趣事、遇到的困難，以及即將如何呈現，從音樂學的角度、特殊的指揮的視角，一一和觀眾分享。