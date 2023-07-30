雷嘉汭小時候活潑可愛。（雷嘉汭提供）

雷嘉汭即使工作忙碌仍堅持回家和爸媽相聚。（粘耿豪攝）

雷嘉汭從小就是甜姐兒。（雷嘉汭提供）

雷嘉汭是爸媽閃耀的小太陽。（粘耿豪攝）

23歲的雷嘉汭在新片《八尺門的辯護人》挑戰印尼移工角色，她日前邀請媽媽到台北電影節參加首映會，結束後媽媽對她說：「妳根本就是印尼人啊！」雷嘉汭笑回：「我不是妳生的嗎？」母女的相處就像朋友一樣可以鬥嘴，什麼事都能聊，「媽媽那樣說，就是在稱讚我。」

雷嘉汭和媽媽有不少共同興趣，2人會一起騎重機、潛水，甚至因為體型像，衣服都共穿。但在她年紀還小時，爸媽基於保護她和弟弟家教很嚴，連下課後都不能和朋友出去玩，「我家沒有門禁，因為根本沒辦法出門。」但即使家裡管得嚴，雷嘉汭也沒有叛逆過，身為姊姊有份莫名責任感，「可能因為弟弟很皮，聯絡簿都被老師寫滿紅字，我就覺得應該要乖乖的，不可以做壞事讓他們擔心。」

雷嘉汭希望在不違背自己意願的情況下，當爸媽心中的乖女兒，「他們說什麼我基本上都會聽，如果有不開心，爸媽也都能夠理性溝通。」像媽媽喜歡她漂漂亮亮，雷嘉汭身材高䠷，一度希望她當空姐，雷嘉汭就去嘗試，但那時剛好遇到空姐罷工，就不了了之。後來進入演藝圈當演員，爸媽全力支持，還會督促她注意形象，「媽媽不容許我醜，有時在家我穿牛仔褲、拖鞋，她就會罵我村姑。」

有時爸爸看她工作受傷、沒日沒夜，會心疼不捨說：「不要做了，回來我養妳。」但還是很尊重她的選擇，鮮少過問工作內容。喜歡挑戰的她常接演鬼片、難度較高的角色，她怕爸媽擔心也會選擇不分享，通常都是成品出來了，才會邀家人一起觀賞，「我的每一部作品他們都看，電影還包場支持。」她拍的明明是恐怖片，爸媽還是看到泛淚，給予超有愛的評價，「看他們看大銀幕的神情，一切辛苦都很值得。」

雷嘉汭認為，只要身為爸媽都會擔心兒女，怕孩子吃不飽、穿不暖，「我覺得我能做到的孝順，就是讓他們驕傲，在自己喜歡的事情上，讓他們覺得有這女兒很欣慰。」孝順的雷嘉汭深知演藝工作會讓她減少陪伴父母，在大學一年級剛入行，即使要兼顧課業和工作，仍堅持每周回家陪爸媽，「南投到我家很遠，我每周五下課會先搭公車到台中再轉客運，我可以犧牲跟朋友相處，但絕對不能犧牲跟爸媽相處。」

家人相處難免有摩擦，她能夠明白爸媽說話的方式再怎麼不好聽，出發點都是愛，年紀越大也越敢及時表達愛意，「小時候很不好意思，頂多寫卡片時會寫到，現在講電話結束時，最後一句會說『愛你們喔。』」她喜歡一家人共度的所有時光，自認在家像小瘋子，喜歡散播歡樂，甜笑說她就是爸媽心中閃耀的小太陽。