民眾黨總統參選人柯文哲29日在台北舉辦「KP SHOW」募款演唱會，事後稱這個演唱會「我的舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的」，遭五月天keyboard周恆毅否認。民進黨台北市議員顏若芳炮轟，柯用大咖墊高自己，誇大其詞。民眾黨議員陳宥丞反擊，帶風向對優秀的音樂家不公平。

顏若芳批評，柯文哲稱「keyboard是五月天的」慘遭打臉，是幕僚沒有做功課，還是柯用大咖明星墊高自己？讓台下支持者誤以為，連大咖都支持柯，甚至舞群、keyboard也一起幫忙開演唱會。

她痛批，柯文哲在舞台上細數擔任市長時的政績，顯然就是政治語言，募款演唱會就是政治活動，卻未依法申報政治獻金。柯文哲不要再不誠實，不要再狡辯，不應該誇大其詞，也不應該規避法規監督。

陳宥丞則回覆，柯文哲所指是在演唱會擔任幕後、監製、和音和伴奏的鄭知明，鄭在演唱會中無所不再，對柯的唱功有如神助大大進步。帶風向對柯文哲和優秀的音樂家非常不公平，顯然是想模糊焦點。