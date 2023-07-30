由台灣國樂團主辦的NCO器樂大賽「吳儂阮語」中阮新秀選拔，歷經了3月初選、4月複選與7月決選後結果揭曉，冠軍為孫聿瑩、亞軍為吳如晴，分別獲得8萬元與5萬元演出費。

評審團主席鄭翠蘋對於5位決選選手展現高超的實力極為讚賞。每位選手對於樂曲賦予的多樣詮釋、表現的豐富音樂性與技巧，讓選手間的評分差距皆在伯仲之間，競爭激烈。

此外，在演奏之外還有個人舞台魅力評比，「最佳魅力舞台獎」由蔡安蕎獲得，而現場觀眾票選出的「最佳人氣獎」得主為孫聿瑩。