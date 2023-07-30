中阮新秀選拔 孫聿瑩奪冠 13:472023/07/30 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 由台灣國樂團主辦的NCO器樂大賽「吳儂阮語」中阮新秀選拔，冠軍為孫聿瑩。（台灣國樂團提供／李欣恬台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由台灣國樂團主辦的NCO器樂大賽「吳儂阮語」中阮新秀選拔，歷經了3月初選、4月複選與7月決選後結果揭曉，冠軍為孫聿瑩、亞軍為吳如晴，分別獲得8萬元與5萬元演出費。 評審團主席鄭翠蘋對於5位決選選手展現高超的實力極為讚賞。每位選手對於樂曲賦予的多樣詮釋、表現的豐富音樂性與技巧，讓選手間的評分差距皆在伯仲之間，競爭激烈。 此外，在演奏之外還有個人舞台魅力評比，「最佳魅力舞台獎」由蔡安蕎獲得，而現場觀眾票選出的「最佳人氣獎」得主為孫聿瑩。 #台灣國樂團 #NCO器樂大賽 #吳儂阮語 #中阮新秀 #孫聿瑩 也許您會感興趣 推薦閱讀 用鏡頭看台灣》台灣國樂團《登峰造擊》穿梭古今 世界手鼓天王跨界演出 20:312023/06/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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