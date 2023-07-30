花蓮縣政府鼓勵搭乘大眾交通工具，今年試辦6條公車路線，其中一條為探索市區巷弄美食的「洄瀾美食專車」。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府「洽公專車」將在下月啟航，每周一至周五配合火車時刻，以兩點一線方式，免費提供9個往返花蓮轉運站跟花蓮縣政府班次。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府鼓勵搭乘大眾交通工具，今年試辦6條公車路線，其中5條4月已陸續運作，最後一條洽公專車將在下月正式啟航，每周一至周五配合火車時刻，以兩點一線方式，免費提供9個往返花蓮轉運站跟花蓮縣府的班次，讓外地及中南區搭乘火車到花蓮洽公的民眾都能享有更便捷的服務。

花蓮縣府為讓未來新闢的公車路線能精準貼近民意，試辦6條路線，先在4月啟動連結在地跟宜蘭、南投等鄰近縣市景點的「蘇花雙城環狀線」、「洄瀾埔里清境線」、「宜蘭布洛灣城際線」及「月牙灣環狀線」等4條路線，本月初再啟航探索市區巷弄美食的「洄瀾美食專車」，5條路線均廣獲好評，最後一條路線「洽公直達線」也將在下月正式發動。

負責規畫的建設處說明「洽公直達線」的資訊，下月起，每周一至周五，上午8時在花蓮火車站前的花蓮轉運站第7月台發車，直達位在美崙地區的花蓮縣政府，回程最後一班車則在下午5時40分從縣府發車，返回花蓮轉運站，去程、回程每天各有9個班次，發車時間配合火車時刻行駛，全程免費搭乘。

縣長徐榛蔚坦言，如何更便民是縣府拓展施政上最中心的思考，然而洽公是縣內外共同的需要，因此特別在8月平日試辦洽公路線，希望用民眾實際搭乘的反應，納入未來新闢路線的潛在需求。

建設處表示，民眾如欲瞭解洽公直達線與火車轉乘接駁詳細資訊，可至委辦廠商華聯客運官網的試辦接駁線專頁查詢，或撥打客服專線03-8461899，同時也可關注花蓮交通e點通官網、FB粉絲頁及官方LINE。