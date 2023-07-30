賽夏傳統文物。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

坐落皓天湖畔的賽夏民俗文物館。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

夷將．拔路兒允諾支持原鄉建設。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉的賽夏族民俗文物館，即日起至11月5日，推出《自己的名字》台灣原住民族傳統命名文化特展。原住民族委員會指出，中央正研擬原住民族採用傳統名，可免收規費的可行方案，同時獎勵新生兒就採用傳統名字。

台灣原住民族傳統名字的使用情況，因受社會環境與場域使用的排擠與限制，在戶籍登記上漢名比例依然偏高，非正式統計數據可能只有10％左右，族名則依舊僅見於民間傳承。

而原住民族的傳統名字，不僅是族人的辨別符號，更具有彰顯認同的功能，從命名背後的象徵意義，足以引領族人深入文化核心、感受深遠意涵，凝聚族群向心力。

行政院原住民族委員會為推廣原住民族傳統命名文化，提高對這項文化保存意識的重視，策畫了「O mgangan no niyah台灣原住民族傳統命名文化特展」，巡迴各地方文物館展示。

散放傳統名字之美的巡迴列車開抵苗栗縣南庄賽夏族民俗文物館，並在29日舉行祈福儀式後開展。原住民族委員會主委夷將．拔路兒、副縣長鄧桂菊及各界來賓，由耆老日繁雄帶領舉行祈福後隆重開展。

鄧桂菊抓緊時機爭取經費挹注原鄉建設與文化傳承，夷將．拔路兒允諾全力協助之外，另研擬免收規費等方案，鼓勵更多原住民採用傳統命名，以喚醒族群認同並延續文化。

開幕式由原住民族的迎賓舞精彩開場，有原民會主委夷將．拔路兒、委員高美容、副縣長鄧桂菊、原民事務中心主任蔣意雄、縣議員楊文昌，前鄉長邱梓增、公所秘書朱仲一及多位校長和社團負責人出席。

鄧桂菊提早抵達文物館，由前縣議員也是原住民族文史工作者潘秋榮導覽，先提前參觀特展文物；潘秋榮細說清朝開始的賜姓、賜名乃至於日治時期強制改名等辛酸歷程，解說登錄戶籍及新舊身分證的差異等。

鄧桂菊表示，《自己的名字》傳統命名文化特展巡迴到賽夏館，很有系統的呈現各原住民族的發展歷史和文化特色，意義非凡，歡迎地方各界踴躍參觀並感受不同文化的內涵。

鄧桂菊把握機會爭取原民會挹注更多經費到苗栗原鄉，不論投入重要經濟建設或強化民俗文化薪傳，都希望獲得原民會的支持，甚至大幅加碼。

原民會主委夷將．拔路兒也正面回應指出，除副縣長鄧桂菊之外，原民中心主任蔣意雄也多方尋求各政黨、各級民代協助，為苗栗爭取更多經費挹注到原鄉；他說，為關照都會原住民生活，目前已核定在頭份市興建都會原住民綜合服務中心，第1期工程約4700萬元，第2期更加碼到1億餘元，他並承諾只要預算足夠，會盡力滿足苗栗縣的需求。

至於使用傳統名字命名比例偏低的問題，夷將．拔路兒說，原住民族要使用傳統名字命名，勢必牽涉到包括身分證、金融、權狀各文件的變更，除歷經繁瑣的手續外，還要支持相關規費，可能因而影響族人採用傳統名字，因此，中央正研擬免收規費的可行方案，同時獎勵新生兒就採用傳統名字。

另外，夷將．拔路兒表示，近幾年在原鄉普設文化健康站後，原住民族的平均餘命已增加了2歲，目前苗栗縣已設有15處文健站，規畫在大湖鄉的第16站也預定8月間啟用，就近提供族人健康促進等多元服務。