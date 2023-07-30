動漫迷最期待的「漫畫博覽會」日前登場，博客來看好暑期動漫商機，即起至9月15日推出線上「動漫博覽會-漫畫日日」活動，攜手東立、角川、尖端、蓋亞、長鴻、東販、大塊、三日月Ｘ瓏月、平心等，十大漫畫指標性出版社強強聯手，集結超過2萬種包含漫畫、BL、輕小說商品，最低5折起。據博客來上半年的觀察發現，影視化加持帶動系列作品再創銷售高峰，《灌籃高手》挑起所有動漫世代的共鳴，動漫周邊扭蛋／盒玩業績表現亮眼，較去年同期成長3到4成。博客來期盼透過策展活動，拉抬活動業績成長一成以上。

根據博客來上半年動漫的銷售觀察，橫跨多世代的經典籃球漫畫作品《灌籃高手》、新海誠《鈴芽之旅》兩大百億票房電影，帶動系列作品再創高峰，討論爆棚的《孤獨搖滾》、《我推的孩子》反應超高人氣，可見「影視化」對動漫版品影響巨大。「同性愛」題材受歡迎，「百合」版品增多、BL(Boys'Love)持續成長獲得女性讀者壓倒性的支持，「王道少年」為取向的作品男性讀者偏多，以《鏈鋸人》為代表。奇幻冒險的少年漫畫一如過往表現突出。長銷熱門系列，如《ONE PIECE航海王》、《名偵探柯南》不僅全年齡讀者喜愛，更是長年穩居暢銷榜。

博客來線上「動漫博覽會-漫畫日日」開賣至今買氣較去年同期提升1-2成，目前漫畫類最熱銷的商品依序為《四季時：案簿錄．番外【15週年紀念特別版】》，預購首週即賣破千本，並衝上即時榜冠軍，緊接在後《躲在超市後門抽菸的兩人 1 (首刷附錄版)》，開賣至今持續稱霸暢銷榜。第三名為《戀上換裝娃娃 11》首刷限定版千本3日內完銷，後市可期。

博客來指出，上半年扭蛋／盒玩商品業績表現亮眼同期成長3到4成，因此「夏季動漫博覽會」除動畫週邊精品外，強打扭蛋公仔玩具，如日本盒玩品牌Re-ment有多種受歡迎的角色商品，如寶可夢、角落小夥伴、名偵探柯南、hunterx hunter等；及Qualia、KOROKORO、KENELEPHANT等造型扭蛋／微縮模型，滿足市場所需。搶搭人氣動漫《咒術迴戰》新番開播熱度，即日起至7月31日搭配全站加購活動，99元起即可帶回週邊收納袋，陸續推出多件1折起超值套組，搶攻年輕族群。