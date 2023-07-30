行政院拍板明年度國防預算預計將提高到4400億，行政院副院長鄭文燦今天表示，台灣需要增加國防的力量，才有和平的籌碼，蔡政府努力實現國防自主、國防戰備提升，這是確保民主台灣追求和平的決心。

鄭文燦指出，台灣需要增加國防的力量，才有和平的籌碼，才能夠展現保護自己的決心，進而爭取民主國家的支持，過去在馬政府時期國防預算投入偏低，當時大概是3100億，現在提高到4400億，增加了28％。

他說，因為以前的基期比較低，現在特別預算還包括飛彈的載臺、國機國造等，過去在新式武器裝備取得非常的困難，造成台灣國防裝備的更新相對落後，蔡總統執政這7年多來，努力的實現國防自主、國防戰備的提升，也把兵役的役期延長為一年，這是確保民主的台灣追求和平的決心，所以預算的提高將能夠接軌提升國防戰力的基本要求，不過正式的預算拍板，仍需等待行政院院會通過。