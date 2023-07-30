由基隆市文化局主辦的山海藝術節首場活動，吸引1500名民眾參與。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

由基隆市文化局主辦的「2023山海藝術節--基隆樂夏天表演藝術活動」29日在國門廣場進行首場演出，吸引超過1500名民眾的參與，讓基隆港邊的夏日夜晚，充滿熱鬧氣息。

第一場山海藝術節活動是主題音樂演出為「爵色最潮」，在活動開始前，就已聚集了大批民眾在國門廣場等待表演，演出正式開始前，還巧遇了基隆三府王爺出巡繞境，加上好天氣的雙重加持下，超過1500人次參與。

除了音樂演出外，現場就有街頭藝人市集攤位包含手作皮飾、手工皂、串珠等項目，在街頭藝人美妙的歌聲下，為山海藝術節拉開了序幕。首先登場的「銅好BrassMen」帶來的哆啦A夢組曲、New York New York、名偵探柯南等歌曲，嗨翻現場的大小朋友。緊接著演出的「玩弦四度」樂團，帶來多首入圍金曲、金音獎的自創歌曲，樂曲優美動人讓現場觀眾沉醉。最後登場的「Life爵士樂團」，帶來多首經典流行、懷舊曲目，讓現場民眾朋友掌聲不斷，大飽耳福。

基隆市文化局透露，30日下午4時30分起，將會有第二場「流行最前線」演出，邀請包括全方位創作歌手蘇珮卿、知名吉他搖滾樂團逃走鮑伯，以及創作許多膾炙人口歌曲的民謠歌手黃玠等人，歡迎基隆市民朋友在周末的夏日午後，來到國門廣場一起樂夏天。

接續之後的8月5、6日及8月12、13日連續四周末，讓充滿異國風情歌手黃宇寒、芳怡Fann及桃子A1J帶來清新女聲；安娜與榊、Ring x AKATSUKI帶來動漫搖滾；彤溫岑二重唱、楊肅浩、Cemelesai徹摩帶來融合流行與創意的母語創作，最後由基隆城市音樂愛心大使許哲誠帶來壓軸演出，詮釋古典與現代並行的流行音樂饗宴。

而在8月11日下午5時則於國門廣場，由如果兒童劇團帶來《大野狼拯救小紅帽》首場戲劇演出；8月20日及8月27日分別由FOCA福爾摩沙馬戲團在國立海洋科技博物館碧水巷廣場演出《解憂快餐車》，狂美交響管樂團與臺灣特技團《救獅武松》於暖暖碇內十五號公園閃亮登場。