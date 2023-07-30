幻藍小熊。（踢帕娛樂提供）

日光之橙。（踢帕娛樂提供）

紫月光。（踢帕娛樂提供）

緋紅魅影。（踢帕娛樂提供）

薄荷水晶。（踢帕娛樂提供）

原子少年與DD52學長姐。（踢帕娛樂提供）

徐若瑄擔任「少女製作人」及王子邱勝翊擔任「未來導師」的女團選秀節目《未來少女》29日首播，首集評審團由《DD52菱格世代》、《原子少年》出道的G.O.F、U：NUS、PINK FUN、AcQUA源少年、VERA、FEniX、OPENSi、土星成員等40位學長姐擔任，眾人都以慎重且高標準的眼光來給予建議，不因為是學妹就手下留情，徐若瑄見狀也忍不住說：「我覺得這些學長姐真的很嚴格！」

《未來少女》由踢帕娛樂與天空娛樂、星光瑞瑞、華研國際、ACEM、AOA、Mugen無限夢想六家經紀公司合作，聯手推出代表各自公司的少女參賽。各家經紀公司由專業老師、資深製作人等親自指導，也網羅來自世界各地的優秀選手參賽，少女的出生地範圍涵蓋日韓、東南亞，甚至遠自美英法。

「TWINKLE BLACK黑曜精靈」來自星光瑞瑞，是「模特教母」陳婉若與金曲製作人陳子鴻共同打造，成員包括PER6IX出道的名慧、力安、采婕、紫嫣四人。陳婉若表示，擔任藝人經紀多年，做女團一直是自己的夢想，於是特別邀請子鴻老師全權協助黑曜精靈的音樂，她對少女們信心喊話「妳們是最棒的！」

被譽為「樂壇巨星的搖籃」的華研國際已舉辦三屆ZZ世代，徵選出許多唱跳實力超群的少女，此次以薄荷水晶babyMINT出賽，隊內更有曾以韓團Cherry Bullet出道的粼粼，整體表現備受矚目。而細心的少女製作人徐若瑄也特別注意到成員曹晶晶身高高，面部表情容易被放大，親自鼓勵：進入歌詞情感的高低起伏，將表情放鬆展現更多層次。