法新社報導，在加拿大這波毀滅性野火季中，這已是第3名消防員喪生。

尹大衛未透露這名約僱消防員的身分，但當局表示，這名消防員是在卑詩省東北部聖約翰堡（Fort St John）附近，在對抗唐尼溪（Donnie Creek）野火時喪生的。

這個月另有兩名消防員在不同場次的滅火行動中喪命；此外，一名直升機駕駛員19日在西部亞伯達省參加救援行動時墜機，是為滅火犧牲的第4人。

今年來加拿大野火已燒毀約 1200萬公頃土地，面積比古巴或韓國還寬廣。

尹大衛說：「這個野火季非常可怕。」他稱讚消防員是英雄，「為保護我們安全而做出

非凡的犧牲」。

目前卑詩省有368處野火正在燃燒；全國總共逾990處火災，其中 613處被認定為失控。

加拿大所處地理位置意味著暖化速度比地表其他地區都來得快。近年來，加拿大因氣候變遷而遭遇更加頻繁且更強烈的極端氣候事件。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120730