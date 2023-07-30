美國與澳洲舉行外交國防「2加2」部長級諮商會議，其中提到台海穩定，對此行政院副院長鄭文燦今天說，會議中要以和平為基礎的國際規則需要被貫徹，這才是最重要的。

鄭文燦說，美澳2加2會談，其中最重要的是美國跟澳洲的國防武器生產以及防務方面的合作，會中特別關切到東海、南海以及台海的安全議題。事實上，美澳2加2會談最重要的是，要以和平為基礎的國際規則需要被貫徹。

他說，特別在印太戰略底下，一個自由開放的印太地區是大家追求的目標，這個地區當中，最關鍵的就是台海安全，這個安全不只是台灣的利益，也是世界民主國家共同的利益，非常感謝美國與澳洲的2加2會談，再一次把中國軍事跟經濟脅迫其他國家的狀況特別凸顯出來，希望讓大家看到自由民主才是國際的共同語言。

另外，針對前民進黨客家事務部主任蔣絜安論文遭台大撤銷學位，另中央大學論文也遭被指控找槍手代寫，而鄭文燦過去曾替蔣背書，對此他回應，過去針對候選人做學經歷的介紹，這是很正常的事情，如果學經歷有所錯誤，就尊重台大所做的決定。