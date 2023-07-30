國民黨總統參選人侯友宜的競辦執行長金溥聰近期頻對黨內開砲，日前更點名倡導「政黨輪替大聯盟」的國民黨台北市第六選區立委參選人羅智強，是在「助他人威風」。對此，陸軍退役少將、被前立委郭正亮封為「超級韓粉」的栗正傑就示警，金溥聰若是再繼續對黨內小雞開砲，恐會傷害到侯友宜的年輕人支持度。

栗正傑昨（29）日在政論節目《中天辣晚報》表示，羅智強對國民黨非常忠心，他先前曾為參選桃園市長積極佈局，但在藍營徵召張善政後立刻退出選戰，讓張得以順利選上市長，所以金溥聰「看不起羅智強在最安全的地方搞把戲」的批評，對羅並不是很公道。

栗正傑接著說，雖然可以體諒金溥聰擔心藍營小雞跑去非藍營造勢場合站台的心情，但他不該用如此嚴厲的手段嚇阻小雞們，因為侯友宜現在缺乏年輕選票，而羅智強和台北市立委參選人游淑慧和徐巧芯等國民黨戰將可幫侯補足這塊，金的嚴厲手段恐會造成反效果、傷害到侯的年輕人支持度。

另外，栗正傑指出，過去國民黨輸的原因，大多是因把非己方陣營的人當作敵人，而現在，藍白陣營有民進黨這個共同敵人，國民黨應該把所有非綠陣營的人都視作並肩作戰的同志。