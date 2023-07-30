2023新光三越夏日藝術季全台巡迴登場。（新光三越提供）

「2023新光三越夏日藝術季」全台巡迴展演陸續開展，由財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨主辦，今年共展出五大主題：「世界兒童繪畫巡迴展」、「常勝科幻．奇幻．無盡想像特展」、「韓國全明星人氣卡通巡迴展」、「阿獸比美感藝術車冒險展」，及精選台灣在地手創的「新藝商號．親子選物店」，豐富內容包括新光三越兒童畫展、日本世界兒童畫展得獎作品等，也集結波力、天才麵包理髮師、DINO MAN等人氣卡通巡迴作品，推出適合兒童的夏日藝術饗宴。

不僅如此，也網羅繪畫、創意手作、舞蹈律動等共超過40場活動，全展區採免費入場，活動統一採線上報名，詳情可上新光三越文教基金會官網（culture.skm.com.tw）。

「2023新光三越夏日藝術季」，即日起至8月1日在台北南西店ㄧ館9F活動會館展出；8月4日至8月16日在高雄左營店本館國際活動展演中心展出；8月19日至8月30日在台中中港店10F天空劇場展出。