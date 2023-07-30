近年物價飆漲，一片雞排逼近百元，讓許多民眾有感，高雄一名女子表示，近日在便當店買雞排便當，回家才發現雞排厚度才0.5公分，被打得超薄讓她傻眼說，「沒裹粉前應該可以透光吧！」但店家說，女子當天買到的薄雞排是廠商備貨不及，應急的雞排，強調平常賣的厚度都有1公分。

原PO前天（28日）於臉書社團《五甲大小事》上傳一張照片指出，在便當店買雞排便當，回家打開一看發現雞排厚度僅0.5公分，薄薄一片讓她忍不住酸「這個雞排製作技術超好，沒裹粉前應該薄如紙，可透光吧！」

貼文引發網友關注，「薄得跟衛生紙一樣」、「薄薄一片根本快找不到肉了，整塊都是炸粉」、「這是空氣雞排」、「都是麵粉和油」、「這是煮火鍋的肉片吧」、「把切蘿蔔要可以透出月光的技術用在這裡了」、「雞排本人在哪？」、「是老師傅才能切這麼薄的哦」。

也有不少人為此感嘆物價上漲，「現在的物價回不去了，我是覺得可以漲10至15元，但不要那麼小氣」、「越來越貴，漲價也就算了而且還縮水」、「夜市賣的大雞排也都是這種超薄肉片、裹超厚的粉」。

據《三立新聞》報導，實際到原PO消費的便當店查看，雞排的厚度有約1公分，和原PO上傳的照片有落差，店家則表示，店內的雞排都是廠商裹好粉送的半成品，原PO買到的雞排是廠商供貨不及用的，強調平時賣的雞排都比較厚。