王姓遊覽車司機感謝警員協助推車。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

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見過警察推汽車，從沒見過警察推遊覽車，1輛來自高雄的遊覽車30日清晨7時許拋錨在台南市中西區民權路與忠義路口，王姓司機求助巡邏員警，3名警員徒手推車80公尺，遠離交通雍塞路段，警員推到頭腦發昏，直呼從沒推過這麼大的車輛。

台南市警2分局民權派出所3名員警30日清晨7時許外出巡邏，在忠義路與民權路口發現1輛大型遊覽車停在路口中間，上前詢問狀況。

司機王男慌張說道，早上正要去旅館載送遊客出門，車子半途突然拋錨發不動，正愁不知如何是好，反要求員警協助推車。

3名警員一時聞言感到錯愕，過去曾協助推過拋錨汽車，卻從沒推過遊覽車，眼見已快到上班尖峰時段，停在十字路口的遊覽車若不排除，可能癱瘓交通，只能一口答應嘗試推推看。

王男先將方向盤固定好方向，自己也下車幫推，因附近道路沒有可停靠大型車的空間，3警加1司機將車沿忠義路推到民生路的咖啡店旁，長約80公尺，才找到空曠處停靠，等候維修，王男不斷向警道歉稱謝，感謝協助。

「這工作好硬!」警員陳科志、陳俊廷、鄭亦晉推到頭腦發昏，回想幾乎用盡吃奶力氣，雖然開心排除障礙完成任務，也直呼從未推過這麼大型的車輛。