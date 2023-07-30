毛小孩不見主人超著急 員警跨轄助團圓

北市思源街派出所7月14日凌晨1點接獲民眾報案，指稱拾獲1隻紅貴賓犬希望警方協助，值班員警眼見紅貴賓犬身上很乾淨、無異味，研判是有人飼養，一時走失，先將紅貴賓安置在所內，但紅貴賓身上並無項圈等可辨識飼主的資料，員警幫忙尋找主人之際，恰巧飼主也到其他派出所找狗，輾轉得知愛犬「朱比」已經被好心人帶到派出所，領回時對頻頻對員警致謝。

員警第一時間打電話給動保處，希望能幫助掃描晶片，並留意各相關社群網站，是否有飼主尋找走失的毛小孩，但都沒有結果，經過半小時，朱姓夫妻剛好到萬華的派出所尋求協助，得知愛犬「朱比」在思源所，立刻趕到派出所領回。

飼主表示，紅貴賓犬在萬華西園路2段一帶走失，並在案發地周邊尋找，焦急萬分時接到思源所員警的來電，見到愛犬時，興奮之情溢於言表，連聲感謝員警超高效率的幫助。

中正第二分局呼籲，家中有飼養寵物的民眾，出門時務必配戴狗繩。此外，也建議幫寵物植入晶片、配戴名牌或可供辨識的配件，一旦不慎走失，能迅速通知飼主前來認領。