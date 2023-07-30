有些人天生敏感多疑，只要事情不如預期，內心脆弱的他們就會傷心欲絕，大陸《搜狐網》運勢專欄分享容易玻璃心的前3名生肖，依序是生肖龍、狗、牛，其中第1名的生肖龍表現過於強勢，堅持自己想法從不採納他人意見，一旦遭受老闆的拒絕，將會受到很大的打擊，也會感到非常受傷。

▍第3名：生肖牛

生肖牛在感情方面非常敏感脆弱，一旦愛上一個人，就會死心塌地、全心全意付出，只是當結果不如預期時，會晴天霹靂並且玻璃心碎滿地，久久無法釋懷，同時陷入愛情失敗的漩渦當中。

▍第2名：生肖狗

生肖狗做人真誠，一旦認定一個人，就會把對方當成自己人看待，並且無論事情是否對錯，也會先幫自己人說話。而他們只要遭受到背叛，將會傷心欲絕、感到心碎，最後由愛生恨。另外，他們也注重公平，在職場上若受到不平等的對待，也會感到玻璃心，便會和同事發生爭執。

▍第1名：生肖龍

生肖龍天生非常聰明，但他們容易自傲，在他人面前總是表現得過於強勢，並且堅持自己意見，絕不採納他人想法，可是一旦遭受老闆的為難和拒絕，他們將受到很大的打擊，便開始懷疑自己的能力，同時心中感到超級受傷，完全無法接受結果。