暑假是旅遊旺季，一名網友表示，身邊90%的朋友都喜歡去日韓、泰國旅遊，沒聽到有人想去大陸玩，明明語言沒問題，又有很多自然景觀。對此網友認為大陸多半是長輩愛去，以及要另外辦台胞證麻煩以及幾乎不收現金，但根據台灣觀光局統計，其實大陸是台灣出國旅遊第二多的地方，推測可能與長輩旅遊團多以及台商有關。

原PO日前在PTT發文，發現年輕人都去日韓泰旅遊，很少去大陸玩，但是去大陸旅遊沒有語言溝通問題，也有很多厲害的自然景觀，花費的成本也不會很高，為何很少有人說要去大陸旅遊？

文章PO出後，掀起網友分析原因，首先是要另外辦台胞證，以及付款不方便，「大陸幾乎不收現金，除非自己已經有支付寶了，但微信管制然後支付寶還有年額度限制，各種刁難，要嘛你有開戶或是跟團，不然難搞」、「台胞證要另辦，而且只有五年，再來機票爆貴」。

還有人指出，大陸都是長輩喜歡去，「老人很愛去，三十歲以下去大陸旅遊的真的少」、「內蒙挺漂亮，但還是要跟團適合」、「要購物還是去日韓吧，大陸去看看風景」、「愛吃辣的去四川真的爽、內蒙肉乾等等」、「之前阿公阿嬤旅遊團很多，年輕人聽到的都是去工作比較多」、「只能說沒去過的人去過會驚嘆，跟電視看到的差很多」。

根據交通部觀光局統計，今年1月至5月台灣人出國目的地，第一名是日本，約140萬人，第二名大陸約42萬人，第三名韓國31萬人，接著依序是越南26萬人、泰國26萬人、香港25萬人、美國17萬人。由此可知，去大陸旅遊的人數只輸日本，贏過韓國。