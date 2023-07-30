據國際知名財經媒體《Euromoney》（歐洲貨幣）日前公布的「Awards for Excellence 2023」得獎名單，中信銀行以優異的績效、創新的業務表現實力，結合數位化的優質金融服務，14度奪下「台灣最佳銀行」肯定，是本屆唯一獲獎的台灣銀行業者，顯見金融業結合科技，提供客戶最佳服務體驗，是顯學也是致勝關鍵。中信銀行今年以來已囊括包含《Euromoney》（歐洲貨幣）等四家國際級權威機構的「台灣最佳銀行」大獎，創下四冠王佳績。

「Awards for Excellence」已舉辦32年，主辦單位《Euromoney》依據各銀行前一年度的整體獲利情形、業務表現、金融創新及競爭力等綜合表現，評選出卓越的金融業者，其肯定深具公信力。中信銀行海內外布局縝密，成功強化競爭優勢，個人金融業務部分財富管理及高資產客戶數、資產管理規模均穩健成長，法人金融業務則因聯貸市場持續引領台灣金融同業，以行動實踐聯合國永續發展目標（SDGs），統籌主辦離岸風電綠能聯貸、太陽能等再生能源專案融資聯貸案，承銷台灣債券市場第一檔可持續發展連結債券等卓越表現，深受主辦單位認可。

特別值得一提的是，中信銀行長期耕耘數位轉型，不畏金融市場動盪及新冠肺炎疫情的考驗，成功打造完整的數位金融生態圈及一站式支付旅程體驗，提升客戶使用黏著度，讓數位金融成功走入生活場景，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

中信銀行指出，身為台灣最國際化的金融機構，中國信託除了保持業務領先，更持續關注永續議題概念。例如深受客戶喜愛的「ATM X LINE個人化服務」，已累計超過330萬人使用，一年省下的紙張厚度超過13棟101大樓，減少近200公噸碳排放；推出完整的「股務e服務」，整合股利通知、開會通知、紀念品領取及智能客服等數位化服務，強化股東個資保護、提高訊息傳遞的即時性及減少紙張浪費，中國信託持續以金融影響力，號召更多客戶加入減碳節能行列。

中信銀行在營收、獲利及資產規模均穩居業界領導地位，今年以來已獲得《Global Finance》（全球金融）、《Asiamoney》（亞洲貨幣）、《FinanceAsia》（亞洲金融）、《Euromoney》（歐洲貨幣）評選為「台灣最佳銀行」，也由於第一類資本（Tier 1 Capital）規模 112.6億美元，七度蟬聯《The Banker》（銀行家）全球一千大銀行榜單，位居台灣銀行業龍頭寶座。