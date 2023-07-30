昨日有網友在臉書指出，宜蘭國際童玩節星空水戰場的戲水設施翻倒，導致該名網友7歲孩子的眼角和臉頰遭撞擊而刮傷。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

昨日有網友在臉書指出，宜蘭國際童玩節星空水戰場的戲水設施翻倒，導致該名網友7歲孩子的眼角和臉頰遭撞擊而刮傷，並說「帶去醫療站擦藥，聽說今日已有6位小朋友也是玩此設施受傷」；宜蘭縣文化局表示，已撤下該遊具設施，並根據當日醫護站就診紀錄，提供遊客完整的醫療給付，持續追蹤關心就診民眾。

宜蘭國際童玩節自7月1日開幕以來風波不斷，辦理此活動官員不僅涉及貪汙案，還有家長反映劇場出現護理師搔首弄姿、開裙底玩笑等不適合兒童觀賞的情節，更有疑似工作人員教育訓練不夠完整，使遊客和工讀生在河床上撞在一起，昨日又爆出戲水設施讓多名孩童受傷。

據了解，1名網友在臉書PO文，他的小孩昨日玩某設施時，在正常使用下壓水幫浦時，整個泳圈竟翻倒，因手壓幫浦是金屬製的，翻倒後導致孩子的臉頰刮到破皮、眼角遭撞擊而受傷，所幸沒傷到眼球；他帶孩子到醫療站擦藥時，聽說當天已有6位小朋友玩一樣的設施受傷。

該名網友希望主辦單位能改善此設施，並提醒大家帶小朋友玩水時要小心使用；PO文引起不少網友共鳴，「我女兒也是玩它腳被刮到流血」、「一堆設施每年都有問題，每年同樣的設施都跑出來」、「這個真的滿危險的，上次帶孩子玩，結果上下顛倒，我想把它翻回來，結果太重反而壓到我的腳流血」。

文化局表示，對於有遊客因使用水戰車設施造成受傷一事，童玩節大會深感歉意；因園區設施而受傷的遊客，皆已加保公共意外責任險，根據當日醫護站登記與就診紀錄，提供完整的醫療給付，並持續追蹤關心就診民眾。

文化局指出，因童玩節人潮眾多，避免類似情形再度發生，並強化全區安全性管理，決定負責任的暫時撤下該項20組遊具，同時加強各項遊具的檢查維護；主辦單位也將每日重複檢視各項安全標語，要求現場工作人員貼心提醒正確的遊具使用方式，及年齡較小孩童需請家長親子同樂、互動陪同。