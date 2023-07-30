菅田將暉（左）與森七菜聯合主演作家宮澤賢治逝世90周年紀念電影《銀河鐵道之父》。（中影提供）

以「日本國民作家」宮澤賢治為主題的新片《銀河鐵道之父》，找來日本奧斯卡影帝菅田將暉、坎城影帝役所廣司，以及人氣女星森七菜聯合主演。菅田將暉與役所廣司分別飾演宮澤賢治與其父親，兩人雖愛鬥嘴吵架，內心卻始終相互依賴，一同經歷笑淚交織的人生，深刻詮釋了一段必令全天下父母為之動容的親情。

宮澤賢治家族後代看完本片後，驚喜表示：「過去雖有如松田龍平、中村倫也等知名男星扮演過宮澤賢治一角，但這次菅田將暉卻帶來不同於以往的表演！」今年正逢宮澤賢治逝世90周年，《銀河鐵道之父》不僅讓許多年輕觀眾認識這位作家的傳奇人生，更是日本影壇獻給宮澤賢治的最完美紀念。

近年人氣相當旺的菅田將暉，演出《銀河鐵道之父》中宮澤賢治一角，為了完全投入角色狀態，不僅配合角色剃頭扮起和尚，也為戲節食、拍片時只吃蔬菜果腹，甚至花費許多功夫臨摹宮澤賢治的手稿字跡，讓他在鏡頭前宛如賢治本人一般，散發著獨特的文人氣質，就連宮澤賢治家族的後代宮澤和樹，看完本片後也嘖嘖稱奇，讚嘆：「我感受到了菅田將暉對宮澤賢治的觀察力和深度的想像力！」

在片中與家人互動親切的菅田將暉，表示自己跟賢治也有幾分相似之處，像他從小就很愛跟父母吵架，直到隻身來到東京，租不到房子、找不到工作，心理十分徬徨時，才對父親始終無微不至的協助感到感激，直言：「如果沒有爸爸，我就沒辦法在東京獨自生活。我這才感受到了親人的偉大。」更表示自己未來若有孩子，會帶著「只要找到自己喜歡的事情，就是幸福的」想法去教育下一代。電影8月4日在台上映。