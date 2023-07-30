新竹縣竹北市新月沙灣遊憩區，每年夏季都吸引超過10萬人次的戲水人潮，縣府向中央爭取觀光前瞻建設計畫經費1800萬元，更新遊憩區內淋浴、觀景平台及停車場等相關設施，交旅處完成驗收後，30日全面開放啟用，並打造入口「新月意象」期成網美打卡景點。
縣長楊文科指出，新竹縣海岸線全長11.8公里，竹北市佔3.8公里，縣府全力推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，目前新豐坡頭漁港的石滬完成修復，鳳坑濱岸水域遊憩區完工正進驗收，新月沙灣遊憩區設施全面更新後，從新月沙灣到坡頭漁港將成新竹縣海岸旅遊線重要遊憩據點。
交通旅遊處長戴志君說，新月沙灣遊憩區相關設施老舊且數不足，縣府提出「新月沙灣遊憩區服務設施改善工程」，獲交通部觀光局補助1800萬元，做全面更新改善。
該工程將停車場從原有58個停車位增為79個，解決假日龐大停車的需求，改善沙灘廊道將觀景平台的木棧道，往沙灘延伸7公尺，優化增加遊憩空間。
同時，新設成戶外花灑淋浴區，方便遊客沖洗，老舊的淋浴間做全面修繕優化，方便遊客沖洗及更換衣服，增設休憩涼棚和休閒座椅，並設置「新月意象」的打卡入口，期形塑成新月沙灣濱海遊憩的亮點。
戴志君指新月沙灣每年有10萬人次以上遊客造訪，相關設施改善工程趕在暑假完成驗收全面開放，讓使用遊客能更具安全性與方便性，也歡迎遊客到新設置的「新月意象」拍照打卡，期串接竹北水月休閒農業區觀光遊憩，帶動濱海觀光深度旅遊。
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