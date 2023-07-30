國民黨主席朱立倫日前在全代會上主張，除了國民黨要重返執政外，未來還將組成「執政大聯盟」，引起各界猜測是否為藍白合，一份超過萬人參與的民調就顯示，有45.5％的民眾表態支持。

《Yahoo民調》日前針對朱立倫所謂的「執政大聯盟」發起網路投票，至今（30）日投票結束時有超過1萬人參與，如同侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日所稱的不了解何為執政大聯盟一樣，僅24.4％的民眾認為自己理解朱的主張（9.7％非常了解、14.7％還算了解），不了解的民眾高達64.2％（26.6％不太了解、37.6％非常不了解）。

雖然大多數民眾自認不清楚朱立倫的主張，但在「是否支持藍白合」問題上，仍有45.5％的民眾表態力挺（24.5％非常支持、21％還算支持），39.8％的民眾反對（15.4％不太支持、24.4％非常不支持），還有14.7％民眾選擇「不知道／沒意見」；此外，有43％的民眾直言會被藍白合影響投票意願，不被影響的則有41.5％。