《喵的詐騙集團》並由德國動畫導演托比格恩柯爾執導，邀請到許多喜劇巨星獻聲演出。（海鵬提供）

改編自億萬暢銷書的動畫電影《喵的詐騙集團》，今年初以兒童動畫之姿獲選美國日舞影展，跌破許多影評人眼鏡。該片根據英國奇幻文學大師泰瑞普萊契獲得卡內基文學獎的《貓鼠奇譚》所改編，劇情並受到格林童話《花衣魔笛手》靈感所啟發。

為讓電影更生動有趣，該片還邀請《史瑞克》奧斯卡編劇泰瑞羅西奧和《料理鼠王》角色設計卡特古德里奇出馬，讓每個角色都充滿個性、栩栩如生。電影在日舞影展大獲觀眾喜愛，連英國主流媒體《衛報》都讚賞該片充滿魅力，片中老鼠表現更是「鼠一鼠二」，被譽為是繼《料理鼠王》以來最可愛的老鼠。

值得一提的是，泰瑞普萊契一直是個無神論的人文主義者，他的人文哲學也在這部動畫片》顯露無遺，片中老鼠們把漫畫書《兔兔先生驚奇冒險記》當作「聖經」，急欲找到書中所描述的「快樂天堂島」，因為在那裡老鼠就能跟人類完全平等，道出遭受不平等對待的族群心聲。電影8月25日在台上映。