萬寶龍（Montblanc)在父親節推薦1858系列Iced Sea日期顯示自動腕表，是品牌第一款運動潛水表，迷人的綠色表盤靈感源自白朗峰最大的Mer de Glace冰河，並採用古老刮磨技法 (Gratte Boise)技術，打造出深邃與變化的層次感。
這款父親節推薦腕表備有單向雙色陶瓷表圈、特殊雷射鐫刻表殼底蓋，以及V形可替換黑色橡膠表帶，符合潛水表ISO 6425標準，防水深度達30巴（約300公尺），是一款能陪伴父親進行海洋探險的潛水表。
萬寶龍（Montblanc)在父親節推薦1858系列Iced Sea日期顯示自動腕表，是品牌第一款運動潛水表，迷人的綠色表盤靈感源自白朗峰最大的Mer de Glace冰河，並採用古老刮磨技法 (Gratte Boise)技術，打造出深邃與變化的層次感。
這款父親節推薦腕表備有單向雙色陶瓷表圈、特殊雷射鐫刻表殼底蓋，以及V形可替換黑色橡膠表帶，符合潛水表ISO 6425標準，防水深度達30巴（約300公尺），是一款能陪伴父親進行海洋探險的潛水表。
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