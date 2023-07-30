2017年零安樂政策上路後，遊蕩犬貓數量大大增加，據農委會統計，2020年全國推估遊蕩犬數15萬5869隻，2022年上升到15萬9697隻，現在仍持續增加，對生態與社會嚴重紛擾，TNR(捕捉、節育、回置)成效備受批評。民眾日前於公民政策網路參與平台提出「全面檢討遊蕩犬貓管理政策，停止TNR「回置」」案，要求政府重新檢討現行政策。

「全面檢討遊蕩犬貓管理政策，停止TNR回置」案於前天7月28日提案，短短2天附議人數已達3700多人，距離主管機關回應門檻僅剩1200多人。

提案者Yzppy指出，犬貓為馴化動物，約在2萬年前經人類馴化，作為馴化動物／伴侶動物本就不該在外遊蕩，但人類不負責任的行為，如棄養、放養和餵養，讓犬貓在外生生不息持續受苦，因此人類有責任改變，不再讓悲劇持續發生。

根據統計，目前遊蕩犬貓的組成約有一半來自野外繁殖，約莫1成為棄養，其餘為放養；TNR為目前大眾認知能解決遊蕩動物的方式之一，但不夠策略地規劃而施作，往往導致TNR白做工，不僅犬貓不減反增，已有民眾因犬隻追逐摔倒致死的國賠成立，更有狂犬病疫情危在旦夕。

Yzppy表示，以台灣現況而言，TNR的「回置」就是個錢坑亦為充滿危險之舉措，台灣TNR多年犬貓不減反增，造成嚴重社會紛擾，因此要求政府針對遊蕩犬貓管理政策做全面性的檢討與修正。

先前也有專家指出，TNR政策應多管齊下，有效的前提為每年80-85％的高強度絕育率，以及沒有更多遊蕩犬貓移入，成效約莫須20年才能有效呈現。且現今以TNR為主要手段的國家多為開發中國家，先進國家遊蕩犬貓稀少主要曾大規模撲殺、保有安樂死制度、飼主責任嚴格、氣候嚴寒等，台灣單靠TNR的做法卻沒有前述的同步作為，遊蕩動物不可能會清零。

有民眾表示，支持高強度結紮及移除、禁止餵食遊蕩動物的同步作為，否則收容所量能爆炸，關在有限空間的犬貓面對的只是慢性虐待，「通往地獄的道路往往由善意鋪成」。