親子風箏彩繪活動登場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣快樂腳人文協會以辦理社區藝術文教活動、創造快樂生活、推動祥和社會為宗旨，30日舉行「竹南愛在飛揚-親子風箏彩繪」活動，苗栗縣長鍾東錦到場與鄉親同樂，期待藉由活動增進親子情感，促進家庭和諧。

苗栗縣快樂腳人文協會30日於竹南鎮運動公園大操場規畫親子風箏彩繪活動，安排兒童歌唱、親子童玩、風箏彩繪等活動，現場約有上千人參與，歡笑聲此起彼落，充滿愉快幸福氛圍。

苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、苗栗市長邱鎮軍、議員陳碧華等人也到場關心親子互動情況，縣長關心孩童風箏彩繪情況，與委員發放小禮品，並且上台與孩童跳舞，玩得不亦樂乎。

縣長鍾東錦分享，他在南庄長大，從小很喜歡放風箏，那時候是用棒球手套、水泥袋或飼料袋製成風箏，因為全手工製作，有時不牢靠風箏線也會斷掉，如今的家長對孩子百般寵愛，都是買最好的風箏施放。

而風箏就像爸爸媽媽與孩子一樣，希望孩子飛的又高又遠但又會捨不得而緊緊抓著風箏線，因此親子關係是十分緊密的，而且現場也看到許多親子和樂融融完成風箏彩繪，讓他十分欣慰，希望每個家庭都能幸福和諧，孩子都在溫暖歡樂的環境中快樂成長。

苗栗縣快樂腳人文協會總幹事劉少琪表示，過去活動以動態為主，邀請親子參加健行等活動，今年以靜態的風箏彩繪，邀請家長帶的孩子一起在風箏上繪畫，吸引1500個家庭到場，每個家庭同心協力完成作品，希望藉由活動落實協會宗旨並在地深根，讓各個家庭享受歡樂的親子時光。