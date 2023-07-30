距離2024總統立委大選尚有半年時間，《美麗島電子報》近日公布7月最新民調，針對「2024選總統絕不投票給誰，或最不希望看到誰當選總統」這題，民進黨總統參選人、副總統賴清德以29.1％奪得冠軍，與此同時，卻有21.8％的選民選擇堅定投給賴清德，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，顯見賴爭議大，才會選擇鞏固基本盤。

吳子嘉在YouTube節目《董事長開講》指出，當選民被問到「2024選總統絕不投票給誰，或最不希望看到誰當選總統」，結果依序為賴清德29.1％、民眾黨主席柯文哲17.7％、國民黨新北市長侯友宜16.1％、鴻海創辦人郭台銘12.6％，也就是民眾最不希望賴清德當選總統。

此外，當民調公司問及「若鐵票指『唯一支持某候選人或某政黨否則不投票』，民眾自認2024總統選舉是誰的鐵票」，結果顯示，有21.8％選民堅定投給賴清德，接下來是侯友宜10.9％、柯文哲9.1％、郭台銘5％，其餘43.1％稱會去投票，但自認不是誰的鐵票。

吳子嘉分析，比較兩題所呈現的結果，代表在幾組參選人中，賴清德的爭議性算是最大，反對者約3成到3成5，但鐵票也有2成到2成5，因此賴在選戰策略上是主攻基本盤，若基本盤顧好才比較有機會勝選。