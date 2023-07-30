新北市北海岸地區今（30）日接連發生2起溺水案件，其中在石門富貴角燈塔海邊，2名女童遭大浪帶出，1人意識模糊送醫急救；萬里海水浴場，則有1名蔡姓男子及兒子被同行友人發現離岸邊很遠，友人前往救援時，蔡男已無意識且口吐白沫，送醫急救後宣告不治。

據了解，蔡姓、劉姓2個家庭共6人，今日前往萬里海水浴場戲水，上午11時許，蔡男與兒子被同行的劉姓友人發現離岸邊約80公尺遠，且蔡男頭朝上飄在海面上，因此劉男立即前往查看，卻發現蔡男已經沒有意識而且口吐白沫，因此趕緊將他拖回岸上，而蔡子則自行游回岸邊。新北市消防局獲報後，前往協助將蔡男送醫搶救，但仍於下午1時許宣報不治。

另一起溺水案件則發生在石門富貴角，1名楊姓父親帶家人到老梅海灘戲水，在中午12時許，楊男妻子郭女及2名9歲、11歲的女兒不慎遭退潮海浪捲入海中溺水，楊男發現後立即與友人下水將3人救起，郭女及11歲長女意識清楚，9歲女兒則是無意識但呼吸正常，被送往醫院急救。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，兒童屬於避難弱勢族群，外出從事活動時應隨時注意兒童動態，假設遇到危險才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置。

另外羅億田呼籲，卡努颱風接力到來，受颱風外圍影響，沿岸有可能發生長浪，民眾應避免從事水域遊憩活動，提醒若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。