温昇豪（左）、陳澤耀出席馬來西亞電影節閉幕暨國際首映。（新世紀南向開發提供）

温昇豪趁工作空檔遊歷馬來西亞，首度挑戰品嚐蛇皮果。（新世紀南向開發提供）

由温昇豪、陳澤耀、陳少卉主演的電影《我和我的賽車老爸》，繼日前台北電影節世界首映之後，再度勇闖國際，強勢獲邀成為第六屆馬來西亞國際電影節「閉幕片」，也是該電影節舉辦至今，第一部入選為閉幕片的台灣電影。工作之餘，温昇豪也在陳澤耀陪伴之下，展開大馬美食觀光行程。

温昇豪與陳澤耀現身28日的閉幕放映，跟在場200位觀眾進行互動，只見不少觀眾被本片溫馨的情節逼出感動的淚水，讓温昇豪率先表示：「這次我飾演的『周大隆』，生命中突然闖入了一個小孩（陳少卉），從一個一籌莫展的爸爸，再到成為阿駿（陳澤耀）的領航員，兩者都是一個互補，把不圓滿的變圓滿，試圖把生命的拼圖給慢慢填補出來，是一種成長的過程。」

本身就是賽車手的陳澤耀也表示，當初接到這部戲時就已經很興奮，而他之前演出的作品，都是比較內斂、沉重的角色，這次再度挑戰類似角色，陳澤耀說：「雖然我的演藝事業看起來一帆風順，但也經歷過很多。這次角色的經歷，不是我在現實生活中會體驗得到，所以都靠寫日記的方式來走入阿駿的世界。很感謝昇豪哥在片場給予的指導及帶我入戲，讓我有種戲裡戲外都找到相信我的人的感覺。」

不僅如此，兩人在片中與童星陳少卉有許多互動演出，他們笑說有「三人行」的畫面，周大隆是爸爸，而阿駿就像媽媽一樣，陳澤耀聽見後也忍不住自侃：「我是後媽。」更繼續補充：「最近跟昇豪哥拍照時，都有粉紅泡泡的感覺。」温昇豪聞言更笑稱：「真的有這種感覺耶！」

由於温昇豪難得前往馬來西亞，本身就是馬來西亞人的陳澤耀也化身「領航員」，趁電影節空檔帶他體驗馬來西亞最道地的美食，包括雞翅膀、魔鬼魚、印度煎餅、椰子水等，更首次挑戰吃「蛇皮果」，陳澤耀說：「因為台灣沒有蛇皮果，他一看到就說要試試看，他真的很有冒險精神！」