台灣佳麗高曼容先前參加亞洲環球小姐選美比賽，在出席馬來西亞檳城舉辦的活動時，遭阻擋上台而落淚，引起台灣網友紛紛替她抱屈，事後主辦單位也向她致歉；日前已加入中信兄弟啦啦隊「PS女孩」的她，參加2023世界旅遊小姐獲得總決賽排名第五名，以及榮獲兩個單項冠軍。

高曼容近日遠赴斯里蘭卡參加「2023 miss world tourism世界旅遊小姐」比賽，最終獲得了2023世界旅遊小姐總決賽排名第五名，以及榮獲兩個單項冠軍，包括Miss fairway queen 時裝秀比賽第一名、Miss talent 才藝比賽第一名。

然而，從她社群曬出的照片中可見，高曼容無論端莊的傳統服飾，還是性感的比基尼都駕馭得非常好，一雙逆天大長腿更是吸睛，事後奪下「時裝秀」單項冠軍，高曼容也開心曬出頭戴皇冠披著綬帶的美照；此外，她還登上當地媒體版面。

事實上，高曼容是第九屆台灣小姐選美冠軍，2019年更奪下世界美顏小姐全球第四名，去年的亞洲環球小姐選美比賽中，雖中途有遇到「落淚」插曲，但最後仍奪下「miss talent 才藝第一名」、「miss online personality 網路人氣獎」、「miss diligent 最佳精神獎」、「Top20 20強」四項大獎，如今再度獲獎，讓許多網友大讚她是「台灣之光」。