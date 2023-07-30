財政部進一步說明，近年中央政府總決算持續賸餘，有助蓄積財政能量。中央政府賡續推動開源節流，自107年度起連續5年總決算歲入歲出賸餘超過千億元，各該年度原編列債務舉借數均未舉借，並全數執行債務還本，同時依公共債務法規定視情況增加還本，減少債務累積。108年度、110年度及111年度增加還本，5年度總預算計已實質還本達5227億元。

各該年度歲入歲出賸餘扣除債務還本後，累計至歲計賸餘，截至111年底累計歲計賸餘審定決算數5908億元，得以運用做為特別預算融資財源。

蔡總統任內，為加速推動國家基礎建設，編列前瞻特別預算，並因應肺炎疫情及維護國家安全，編列各項特別預算，致歲入歲出差短擴大，惟受惠總預算連續賸餘，以及持續推動開源節流，債務控管得宜，由105年5月上任時長期債務實際數5兆3988億元，至112年6月30日止長期債務實際數5兆8338億元，任期迄今債務淨增加4350億元，倘扣除肺炎特別預算舉債6365億元，實際債務減少2015億元。相較馬總統任內長期債務淨增加1兆7344億元為低。

財政部也特別提到，特別預算因應國家重大政事編列，均納入債務控管。特別預算編列均係因應緊急或重大情事，依據預算法及特別條例規定辦理，近年編列特別預算中，肺炎紓困振興特別預算主要係因應全球疫情發展，為及時協助受影響產業及民眾，辦理4次追加預算；特別預算均經法定預算程序，其舉債均全數納計長期債務，與總預算一致均須依公共債務法規定管控債務存量，未有透過編列特別預算規避公共債務法債務上限之情事。